Песков: власти РФ не приглашали иностранных лидеров на празднование Дня победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, 29 апреля: "На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали".

Как передает РИА Новости, на уточняющий вопрос Песков ответил, что на 9 мая не ожидается и визит белорусского президента Александра Лукашенко.

В этой связи напомним, что 21 апреля представитель Палестинской администрации в России Абд аль-Хафиз Нофаль утверждал, что председатель ПА Махмуд Аббас намерен прибыть в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня победы. "Махмуд Аббас чувством глубокого уважения относится к знаменательному Дню победы, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Он планирует приехать в Москву 9 мая на парад победы", – цитировало тогда дипломата агентство РИА Новости. В то же время Нофаль отмечал: "Нынешняя тяжелая и тревожная ситуация у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, навязанная нам израильской военщиной, может серьезно сказаться на планах Махмуда Аббаса, в том числе на участии в праздновании Дня победы в России".

Напомним также, что иностранных лидеров на Парад победы в Москве приглашали всегда, независимо от того, отмечался ли "юбилей". Так, например, в 2018 году на праздновании 73-летия победы на параде присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Президент РФ Владимир Путин приглашал Нетаниягу и на "юбилейный" парад в 2020 году, но израильский премьер воздержался от поездки в Москву в разгар борьбы с эпидемией коронавируса. Тогда парад перенесли на 24 июня, из высокопоставленных иностранных гостей были: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

9 мая 2021 года из иностранных лидеров на Параде победы в Москве присутствовал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.