СБ ООН обсуждает просьбу ПА о полноправном членстве. Ожидается, что США воспользуются правом вето

В четверг, 18 апреля, Совет безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке и просьбы Палестины о предоставлении ей статуса полноправного члена Организации Объединенных наций. В настоящий момент ПА имеет статус наблюдателя.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая заседание сказал, что "Ближний Восток находится на краю пропасти", и призвал всех участников к максимальной сдержанности. "Один просчет, одно недопонимание, одна ошибка могут привести к немыслимому – полномасштабному региональному конфликту, который будет разрушительным не только для участников, но и для всего мира", – сказал он. При этом Гутерриш повторил, что он решительно осуждает иранское нападение на Израиль, а также удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. "Пришло время положить конец циклу кровавого возмездия", – сказал он.

Генсек призвал к прекращению боевых действий в секторе Газы и к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе.

При этом он отметил, что за семь месяцев боевых действий сектор Газы превратился в "гуманитарный ад".

Генеральный секретарь также назвал взрывоопасной ситуацию на Западном берегу (в Иудее и Самарии), где с 7 октября было убито 450 палестинцев, из которых 112 – дети. За этот же период в Иудее и Самарии, а также в Израиле были убиты 17 израильтян. Он завил, что "ужасающий всплеск насилия произошел на фоне продолжающегося расширения израильских поселений", что, само по себе, является нарушением международного права. Гутерриш призвал Израиль предпринять немедленные шаги, чтобы положить конец насилию со стороны поселенцев, привлечь виновных к ответственности и защитить палестинское население от нападений, насилия и запугивания.и

Отдельно Гутерриш остановился на ситуации в Красном море и атаках хустов, а также на северных границах Израиля.

Постоянный представитель России Василий Небензя призвал членов СБ ООН поддержать проект резолюции, предложенный Алжиром от лица арабской группы.

Постпред Израиля Гилад Эрдан назвал сегодняшнее заседание наградой террору. "Это награда тем, кто спланировал, осуществил и поддерживал самое страшное преступление против еврейского народа со времен Холокоста". По его словам, если просьба ПА будет удовлетворена, это станет самым позорным решением в истории ООН.

Агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в Вашингтоне сообщило, что США воспользуются правом вето, чтобы заблокировать резолюцию. "США по-прежнему придерживаются мнения, что наиболее быстрый путь к созданию собственного государства для палестинского народа лежит через прямые переговоры с Израилем при поддержке Соединенных Штатов и других партнеров", – заявил источник.

Для того, чтобы получить статус полноправного члена, Палестинская автономия должна заручиться поддержкой как минимум 9 из 15 членов СБ ООН, при этом ни одна из стран, обладающих правом вето (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай), не должна им воспользоваться.

О том, что США намерены голосовать против резолюции также заявил заместитель руководителям пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на брифинге для журналистов в Вашингтоне.