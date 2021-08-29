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NEWSru.co.il :: В мире29 августа 2021 г., 09:12

Беннет о визите в США: результаты превзошли ожидания

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Беннет о визите в США: результаты превзошли ожидания

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет перед вылетом из США подвел итоги визита в Вашингтон. Израильский лидер оценил визит как успешный, а встречу с президентом Джо Байденом – как теплую и крайне полезную.

"Мы с президентом наладили прямую связь, основанную на доверии. Результаты даже превзошли задачи, которые мы ставили накануне визита. Достигнуты договоренности о стратегии совместных действий, цель которых – не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие", – сообщил он.

Беннет сообщил, что сделан значительный шаг в обеспечении мощи ЦАХАЛа и поставок вооружений.


"Достигнут прогресс в вопросе, интересующем множество израильтян – введении безвизового режима с США. Впервые американский президент отдал распоряжение решить этот вопрос в кратчайшие сроки", – добавил премьер-министр, выразив Байдену благодарность за теплый прием.

Коснулся Беннет и израильских ударов по сектору Газы. Он подчеркнул, что они стали ответом на запуск зажигательных воздушных шаров. "Как я уже говорил, в Газе мы будем действовать согласно нашим интересам. С моей точки зрения, ответственность за происходящее в секторе несет ХАМАС", – сказал он.

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