В Гонконге после обыска закрыто ведущее оппозиционное издание

В Гонконге прекратило работу новостное издание Stand News, один из последних ресурсов, выступавшее в поддержку демократии. Этому предшествовал обыск в редакции и арест шести членов редколлегии.

Главный редактор Патрик Ламм подал в отставку, направив перед этим всем сотрудникам письмо об увольнении. Stand News сообщили, что не только прекращают публикации, но и удаляют из интернета сайт издания и его страницы в социальных сетях.

Stand News подозреваются в распространении подрывной информации. В обыске участвовали около 200 сотрудников полиции и служб безопасности, одетых в штатское. В опубликованном полицейскими заявлении говорится, что они действовали согласно ордеру, разрешающего изъятие журналистских материалов. Глава администрации Гонконга Джон Ли поддержал операцию против оппозиционного издания. "Занятие журналистикой не может быть использовано для подрыва государственной безопасности", - заявил он.