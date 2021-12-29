Умер бывший американский сенатор Гарри Рид, поддерживавший Израиль

Во вторник, 28 декабря, в возрасте 82 лет умер бывший сенатор от Демократической партии США Гарри Рид, который многие годы был лидером демократов в Сенате.

В последние годы Рид боролся с раком поджелудочной железы.

Напомним, что Гарри Рид летом 2014 года, во время проведения ЦАХАЛом в Газе антитеррористической операции "Нерушимая скала", инициировал принятие Сенатом США резолюции, в которой выражалась поддержка действиям Израиля по защите населения от ракетных обстрелов ХАМАСа и осуждение Совета ООН по правам человека за предвзятость к еврейскому государству. В 2015 году Рид отказался присоединяться к бойкоту выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу перед обеими палатами американского Конгресса.

Гарри Мейсон Рид родился 2 декабря 1939 года в маленьком горнодобывающем городке Сёрчлайт в штате Невада. Его отец был шахтером, а мать подрабатывала прачкой. В Серчлайте не было средней школы, и Рид отправился учиться в соседний город Хендерсон. В школе он познакомился со своей будущей супругой Ландрой Гулд. У них выросло пятеро детей, Рид был дедом шестнадцати внуков.

Один из предпринимателей Хендерсона предоставил Риду дотацию на получение высшего образования. В 1961 году Рид окончил Университет штата Юта, а затем, в 1964 году, юридический факультет Университета Джорджа Вашингтона. В студенческие годы (с 1961 по 1964 год) подрабатывал в полицейском управлении Конгресса США. После окончания учёбы Рид, уже успевший стать членом адвокатской коллегии Невады, вернулся в Хендерсон, где получил пост городского прокурора, который занимал до 1966 года. В 1968 году одержал победу на выборах в законодательное собрание штата. Выступал с первым в истории штата законопроектом о загрязнении воздуха, а также работал над законодательством по защите прав потребителей. В 1970 году баллотировался на губернаторских выборах, стал самым молодым вице-губернатором в истории Невады и занимал этот пост до 1974 года. С 1977 по 1981 год был председателем Комиссии по игорному бизнесу штата. В 1982 году Рид был избран в Палату представителей Конгресса США, а в 1986 году – в Сенат. Он завоевал репутацию конструктивного политика, его заслуги были признаны не только демократами, но и видными республиканскими сенаторами. В 1999 году Рида выбрали заместителем лидера демократов и организатором партии в Сенате. На его счету законодательные акты в области образования, здравоохранения и налогообложения, а также защиты окружающей среды. В 2005 году, после начала своего четвёртого сенатского срока, Рид был единогласно избран лидером демократов в Сенате. Известный ранее как сторонник компромиссов, он занял жесткую позицию в отношении администрации Джорджа Буша-младшего по поводу "дела Плейм" и войны в Ираке. В сентябре 2006 года Рид потребовал отставки министра обороны Доналда Рамсфелда. 14 ноября 2006 года Рид был избран на пост лидера сенатского большинства.