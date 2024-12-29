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Мир

В Грузии прошли манифестации против вступления в должность пророссийского президента

Грузия
Оппозиция
время публикации: 29 декабря 2024 г., 09:20 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 09:23
В Грузии прошли манифестации против вступления в должность пророссийского президента
AP Photo/Zurab Tsertsvadze

В Тбилиси состоится 29 декабря церемония инаугурации президента Грузии Михаила Кавелашвили. Выдвиженец правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" был избран на безальтернативной основе. Впервые выборы главы государства были не общенародными – голосовала коллегия выборщиков.

Тысячи сторонников европейского пути развития выстроились в живую цепь в знак протеста против вступления Кавелашвили в должность. Среди них была и нынешняя глава государства Саломе Зурабишвили, ранее заявившая, что не намерена уходить со своего поста, несмотря на истечение полномочий.

Манифестации в Грузии начались 28 ноября, после того, как правительство приняло решение отложить до 2028 года переговоры о вступлении в Евросоюз. Это было воспринято как свидетельство переориентации внешнеполитического курса на России. Власти арестовали сотни участников волнений, в том числе лидеров оппозиции.

Мир
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