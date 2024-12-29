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Мир

Состоялась инаугурация президента Грузии Михаила Кавелашвили

Оппозиция
Грузия
время публикации: 29 декабря 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 11:07
Состоялась инаугурация президента Грузии Михаила Кавелашвили
Irakli Gedenidze/Pool Photo via AP

В здании грузинского парламента в Тбилиси состоялась инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили. В ней участвовали депутаты, министры, члены коллегии выборщиков. Дипломатов на мероприятие не пригласили.

Выдвиженец правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" был избран на безальтернативной основе. В инаугурационной речи Кавелашвили заявил: "Грузинский народ всегда отстаивал мир, и мы продолжим это стремление народа". Он обещал честно исполнять обязанности главы государства.

Одновременно с заявлением выступила его предшественница Саломе Зурабишвили. Она сообщила, что покидает резиденцию президента, но забирает с собой флаг и легитимность. Политик повторила, что не признает президентские выборы, а церемонию инаугурации назвал пародией.

Зурабишвили потребовала проведения повторных президентских выборов. Согласно официальным результатам, они принесли победу «Грузинской мечте», однако оппозиция заявляет о массовых фальсификациях.

Мир
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