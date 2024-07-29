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Мир

Харрис собрала уже 200 млн долларов на избирательную кампанию

время публикации: 29 июля 2024 г., 10:20 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 10:24
Харрис собрала уже 200 млн долларов на избирательную кампанию
Amos Ben Gershom/GPO/Flash90

За первую неделю участия в президентской гонке предвыборный штаб Камалы Харрис мобилизовал 200 миллионов долларов. 170000 человек сообщили, что хотят участвовать в кампании в качестве волонтеров.

При этом отмечается, 66% от этой суммы поступило от людей, впервые жертвующих деньги на политические цели. В то же время есть и поддержка со стороны предпринимателей – так, один из основателей Netflix Рид Хастингс пожертвовал штабу Харрис 7 миллионов долларов.

"В Штабе Харрис ощущается прилив энергии. Но при этом нужно помнить: перевес одной из сторон на выборах будет невелик, их исход решит небольшая группа избирателей в нескольких штатах", – говорится в меморандуме, опубликованном избирательным комитетом вице-президента.

Мир
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Кампания Камалы Харрис мобилизовала $100 млн пожертвований