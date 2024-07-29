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Джон Кирби: "Полномасштабной войны между Израилем и "Хизбаллой" можно избежать"

время публикации: 29 июля 2024 г., 19:07 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 19:10
Джон Кирби
AP Photo/Susan Walsh

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил в понедельник, 29 июля, что в администрации Байдена уверены: полномасштабной войны между Израилем и "Хизбаллой" можно избежать.

По словам Кирби, Белый дом ведет "многоуровневые переговоры" с момента ракетного обстрела "Хизбаллы", в результате которого на Голанских высотах погибли 12 детей, и считает, что риск полномасштабной войны "преувеличен".

"За последние десять месяцев мы много раз слышали о "тотальной войне". Эти прогнозы не сбылись тогда, и мы думаем, не сбудутся и сейчас. Никто не хочет масштабной войны, и я уверен, что мы сможем ее избежать ", – сказал Кирби в беседе с журналистами.

Джон Кирби также отметил, что, по оценкам Вашингтона, растущая напряженность на израильско-ливанской границе не должна повлиять на ход переговоров о прекращении огня в секторе Газы и освобождении заложников.

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