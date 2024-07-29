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Великобритания: двое детей убиты и 11 человек ранены во время занятия танцевального кружка

время публикации: 29 июля 2024 г., 22:34 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 22:34
Великобритания: двое детей убиты и 11 человек ранены во время занятия танцевального кружка
AP Photo/Frank Augstein

Двое детей скончались от ножевых ранений, полученных в результате нападения в городе Саутпорт на северо-западе Англии. Еще 11 человек, среди которых девять детей, находятся в больницах. Состояние шестерых детей и двух взрослых критическое.

Начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди сообщила на пресс-конференции, что нападение было совершено на занятии детского танцевального кружка.

По подозрению в нападении задержан 17-летний подросток, проживающий в деревне Бэнкс недалеко от Саутпорта. Имя задержанного не сообщается.

Полиция склоняется к тому, что нападение не связано с терроризмом, однако мотивы преступника пока не ясны.

Полицию вызвал владелец расположенного по соседству автосервиса Колин Перри. "Это было похоже на фильм ужасов. Среди тех, кто получил ранения, – девочки. Их матери так кричали. Такое представляешь в Америке, а не в нашем городе", – рассказал он местному телевидению.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер выразила глубокую обеспокоенность в связи с нападением. "Все мои помыслы с пострадавшими и их близкими", – сказала она, выразив благодарность оперативно прибывшим на место полицейским и медикам.

Мир
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