Барро: "Франция готова оказать помощь в распределении продовольствия в Газе"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, заявил, что Франция, так же, как и Европа в целом, готова оказать помощь в распределении продовольствия в секторе Газы. "Я возмущен тем, что при распределении погибли более 500 человек", – заявил он.

Отметим, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу назвал "кровавым наветом" сообщения СМИ, согласно которым военнослужащим ЦАХАЛа приказано открывать огонь по ожидающим продовольствия жителям Газы.

27 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз призвал к немедленному прекращению огня в Газе. "Израильские военные операции создали гуманитарный кризис ужасающих масштабов – более ужасный сегодня, чем когда-либо в этом долгом и жестоком кризисе", – сказал он, напомнив и о своем осуждении нападения ХАМАСа на Израиль.