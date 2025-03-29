Двое преподавателей Гарварда уйдут со своих постов из-за обвинений в антисемитизме
время публикации: 29 марта 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 10:20
Двое руководителей Центра исследований Ближнего Востока Гарвардского университета, директор Джамал Кападар и заместитель директора Рози Башир уйдут со своих постов, сообщает The New York Times.
Ранее Центр исследований Ближнего Востока подвергся критике со стороны выпускников, которые обвиняли руководство центра в антиизраильских и антисемитских настроениях.
Кроме того, университет находится под сильным давлением со стороны федерального правительства, требующего расследовать обвинения в антисемитиских инцидентах на территории кампуса.