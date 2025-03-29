Двое преподавателей Гарварда уйдут со своих постов из-за обвинений в антисемитизме

Двое руководителей Центра исследований Ближнего Востока Гарвардского университета, директор Джамал Кападар и заместитель директора Рози Башир уйдут со своих постов, сообщает The New York Times.

Ранее Центр исследований Ближнего Востока подвергся критике со стороны выпускников, которые обвиняли руководство центра в антиизраильских и антисемитских настроениях.

Кроме того, университет находится под сильным давлением со стороны федерального правительства, требующего расследовать обвинения в антисемитиских инцидентах на территории кампуса.