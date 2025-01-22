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Мир

Гарвард выплатит компенсации еврейским студентам и будет сотрудничать с израильским вузом

Антисемитизм
время публикации: 22 января 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 07:30
Гарвард выплатит компенсации еврейским студентам и будет сотрудничать с израильскими вузами
AP Photo/Charles Krupa

Администрация Гарвардского университета объявила об урегулировании двух исков еврейских студенческих организаций, обвинявших элитный вуз в поощрении антисемитизма после начала войны между Израилем и ХАМАСом в октябре 2023 года.

Сделка предусматривает компенсационные денежные выплаты без признания вины со стороны университета (сумма выплат в сообщении не указывается) и принятие университетом определения антисемитизма по версии Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA).

Также Гарвард обязался разместить на своем сайте ответы на часто задаваемые вопросы о своей политике, ежегодно в течение пяти лет отчитываться о своих действиях по применению этой политики, проведет семинары по борьбе с антисемитизмом для сотрудников, рассматривающих жалобы на дискриминацию, и установит официальное партнерство с одним из университетов в Израиле.

Мир
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