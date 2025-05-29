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Мир

Взрыв в Ставрополе: двое погибших, среди них майор, воевавший в Украине

Война в России
Россия
время публикации: 29 мая 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 10:59
Майор Заур Гурциев

В результате взрыва в Ставрополе, рядом с жилым домом по ул. Чехова 85/19, погибли двое мужчин. Один из них – майор Заур Гурциев, воевавший в Украине, участник региональной кадровой программы "Время героев", передает ТАСС.

Судя по видеозаписи камеры наблюдения, распространенной в соцсети, взрыв прогремел, когда один мужчина подошел к другому.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).

По словам очевидцев, один из погибших проживал в доме, рядом с которым произошло происшествие.

Не исключается версия "теракта", то есть преднамеренной ликвидации участника войны против Украины.

Мир
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