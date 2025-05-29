Взрыв в Ставрополе: двое погибших, среди них майор, воевавший в Украине

В результате взрыва в Ставрополе, рядом с жилым домом по ул. Чехова 85/19, погибли двое мужчин. Один из них – майор Заур Гурциев, воевавший в Украине, участник региональной кадровой программы "Время героев", передает ТАСС.

Судя по видеозаписи камеры наблюдения, распространенной в соцсети, взрыв прогремел, когда один мужчина подошел к другому.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).

По словам очевидцев, один из погибших проживал в доме, рядом с которым произошло происшествие.

Не исключается версия "теракта", то есть преднамеренной ликвидации участника войны против Украины.