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Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 56 из 90 российских БПЛА

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 29 мая 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 09:52
Генштаб ВСУ: перехвачены 56 из 90 российских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 29 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 90 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 56 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в девяти локациях – в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Мир
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