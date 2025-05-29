Генштаб ВСУ: перехвачены 56 из 90 российских БПЛА
время публикации: 29 мая 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 09:52
Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 29 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 90 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.
Украинские ПВО перехватили 56 беспилотников, запущенных российскими военными.
Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в девяти локациях – в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.