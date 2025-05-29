Лавров: 2 июня Россия представит Украине меморандум с условиями урегулирования

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона будет готова представить украинской делегации меморандум с условиями урегулирования конфликта на переговорах в Стамбуле 2 июня 2025 года.

"Наша делегация во главе с В. Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", – цитирует его "Интерфакс". По его словам, в документе речь пойдет об устранении первопричин кризиса.

"Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров", – добавил министр.

В чем, по российскому мнению, заключаются первопричины кризиса, около трех месяцев назад сообщил заместитель Лаврова Сергей Рябков. "Причины конфликта – в расширении NATO, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдении Киевом Минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных в этой стране", – заявил чиновник.