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Мир

Лавров: 2 июня Россия представит Украине меморандум с условиями урегулирования

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 29 мая 2025 г., 09:30 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 09:39
Лавров: 2 июня Россия представит Украине меморандум с условиями урегулирования
Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона будет готова представить украинской делегации меморандум с условиями урегулирования конфликта на переговорах в Стамбуле 2 июня 2025 года.

"Наша делегация во главе с В. Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", – цитирует его "Интерфакс". По его словам, в документе речь пойдет об устранении первопричин кризиса.

"Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров", – добавил министр.

В чем, по российскому мнению, заключаются первопричины кризиса, около трех месяцев назад сообщил заместитель Лаврова Сергей Рябков. "Причины конфликта – в расширении NATO, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдении Киевом Минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных в этой стране", – заявил чиновник.

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