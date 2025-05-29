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Общественное давление заставило прокуратуру Латвии возобновить дело нацистского преступника Цукурса

время публикации: 29 мая 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 08:34
Общественное давление заставило прокуратуру Латвии возобновить дело нацистского преступника Цукурса
Wikipedia.org. Фото: неизвестный фотограф/Brazilian National Archives

Государственная прокуратура Латвии сообщила о пересмотре собственного решения о закрытии дела о причастности нацистского коллаборациониста Герберта Цукурса, члена "команды Арайса", к массовым убийствам евреев.

Проверка будет возобновлена в связи с появлением, "новых данных о фактах, которые не были известны лицам, осуществляющим процесс проверки". Среди новых документов – материалы из Британского национального архива, обнаруженные историком Яаковом Фальковым с данными под присягой свидетельствами преступлений Цукурса.

"Такое развитие ситуации вокруг дела Цукурса, несомненно, является очень положительным и вселяет надежду на то, что, в конечном итоге, историческая справедливость восторжествует ради памяти невинно убиенных жертв Холокоста в Латвии", – отмечает историк.

Он также отмечает: пересмотр дела стал заслугой многочисленных неравнодушных людей – евреев и неевреев, раввинов, историков, дипломатов, журналистов, кинодокументалистов и людей иных профессий – в Израиле, Латвии и других странах, объединивших усилия в достижении цели.

Герберт Цукурс, знаменитый летчик, в 30-е годы прошлого века считался национальным героем Латвии. После оккупации Риги германскими войсками он вошел в "команду Арайса", которая во время Второй мировой войны, действуя под началом СС, уничтожила не менее 25 тысяч латвийских евреев. Свидетели говорили о его крайней жестокости и личном участии в расстрелах.

После войны нацистский преступник бежал в Латинскую Америку, жил в Бразилии, где его выследили агенты израильской службы внешней разведки "Мосад". В 1965 году Цукурса заманили в ловушку и уничтожили.

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