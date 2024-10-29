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Российский удар по Харькову: есть жертвы, пострадало историческое здание Госпрома

время публикации: 29 октября 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 10:55
Российский удар по Харькову: есть жертвы, пострадало историческое здание Госпрома
AP Photo/Efrem Lukatsky

По меньшей мере четыре человека погибли в ночь на 29 октября в результате российского удара по Харькову. Сообщается о нескольких пострадавших. По сведениям мэра города Игоря Терехова, два частных дома было разрушено, около 20 получили повреждения. Под завалами могут находиться люди.

Несколькими часами ранее, в девять вечера, атаке управляемыми авиабомбами подвергся центр Харькова. Нанесен ущерб областной больнице. В результате прямого попадания пострадало здание Госпрома – памятник архитектуры национального значения, кандидат на внесение в список Всемирного наследия UNESCO.

Здание государственной промышленности было возведено в 20-е годы Двадцатого века, когда Харьков был столицей Украины. Это крупнейшее в мире строение в стиле конструктивизма. "Это здание не смогли уничтожить нацисты во Вторую мировую войну, сейчас его пытаются уничтожить россияне", – заявил глава областной полиции Владимир Тимошенко.

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