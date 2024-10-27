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WSJ: северокорейские солдаты начали прибывать на украинский фронт

время публикации: 27 октября 2024 г., 09:52 | последнее обновление: 27 октября 2024 г., 09:59
WSJ: северокорейские солдаты начали прибывать на украинский фронт
AP Photo/Ahn Young-joon

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что первые военнослужащие из КНДР начали поступать в прифронтовую полосу в районе российско-украинской границы. Как отмечается, это военнослужащие в возрасте около 20 лет, не обладающие серьезным опытом.

Издание сообщает, что они выглядят физически слабыми, что является следствием царящего в КНДР голода. Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен назвал их "пушечным мясом". Однако аналитики отмечают, что за ними могут последовать бойцы элитных подразделений.

На данном этапе неясно, какую роль будут играть северокорейские солдаты. Даже не участвуя в боях, они могут получить ценный опыт, наблюдая за боями, применением вооружений, в том числе, произведенных в КНДР. Направление солдат на фронт станет серьезной эскалацией военных действий.

В публикации отмечается, что Россия уже задействовала в Украине наемников из таких стран, как Непал, Сирия и Куба. Однако впервые речь идет о контингенте, направленном иностранным государством, в рамках действующих двусторонних соглашений.

Тем временем, Украина уже начала распространять агитационные материалы, призывающие военнослужащих из КНДР сдаваться в плен. Тем, кто это сделает, обещают отдельную кровать и хорошее питание.

Пресса
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