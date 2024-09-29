Выступая в ООН, Лавров призвал "Хизбаллу" отвести боевиков за реку Литани

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Российский чиновник призвал Израиль прекратить военные действия, а группировку "Хизбалла" – отвести боевиков за реку Литани.

"Мы последовательно и неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции СБ ООН 1701, в которой прописаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, вывод своих вооруженных сил из южного Ливана и прекращение оккупации ливанских земель, так и обязательство "Хизбаллы" по отводу всех формирований к северу реки Литани", – цитирует его агентство "Интерфакс".

"Неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, категорически недопустимы. Путь войны, который избрал западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье", – продолжил министр.

Лавров также заявил, что оказываемая Израилю американская помощь препятствует быстрому урегулированию конфликта, после чего можно было бы вернуться к переговорам о создании палестинского государства. По его словам, монополизация переговоров одной страной привела к катастрофе.

Глава МИД РФ назвал ликвидацию Хасана Насраллы политическим убийством, а удары израильской армии по территории Ливана охарактеризовал как бесчеловечные.