Джаред Кушнер: "Нужно дать Израилю покончить с иранской угрозой"

Джаред Кушнер, зять кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, который в годы его президентства отвечал в администрации за ближневосточную политику, прокомментировал ликвидацию лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы.

"27 сентября – важней день в истории Ближнего Востока после соглашений Авраама. Я много изучал "Хизбаллу", и ни один из экспертов считал, что эту группировку можно так обезглавить и унизить", – написал он в социальной сети Х.

Кушнер отмечает: причина, по которой ядерная программа Ирана не была уничтожена, несмотря на слабость ПВО, – наведенный на Израиль пистолет "Хизбаллы". Над укреплением потенциала группировки иранский режим работал 40 лет. Сам по себе, без сателлитов, Иран не столь опасен.

Зять Трампа напоминает о фразе бывшего президента, согласно которой Иран никогда не побеждал в войнах и никогда не проигрывал на переговорах. Он возлагает на режим аятолл ответственность за покушения на Трампа.

"Иран застрял в старом Ближнем Востоке, в то время как государства Совет сотрудничества арабских стран несутся в будущее. Устранение иранской угрозы принесет процветание и безопасности христианам, мусульманам и евреям. У Израиля не будет другого шанса покончить с иранской угрозой", – уверен Кушнер.

Он отмечает, что в рядах "Хизбаллы" остались только те, кто недостаточно важен для приглашения на совещания и вручения бипера: "Огромный арсенал "Хизбаллы" некому охранять. Призывы к перемирию на севере ошибочны".