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МИД России о ликвидации Хасана Насраллы: "Израиль совершил политическое убийство"

время публикации: 28 сентября 2024 г., 21:07 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 21:11
МИД России о ликвидации Хасана Насраллы: "Израиль совершил политическое убийство"
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Министерство иностранных дел России выступило с осуждением ликвидации генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы. В заявлении подчеркивается, что ответственность за возможную эскалацию конфликта будет нести Израиль.

"Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг – на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию", – говорится в заявлении.

"Вновь настоятельно призываем Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий. Это позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования, В сложившейся взрывоопасной обстановке ответственные члены мирового сообщества должны сделать все от них зависящее, чтобы не допустить погружения региона в полномасштабную вооруженную конфронтацию", – сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Мир
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