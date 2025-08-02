Генштаб ВСУ: ночью были перехвачены 45 из 53 российских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 2 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 53 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 45 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в пяти локациях и падения обломков еще в двух локациях.