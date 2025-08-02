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Мир

Генштаб ВСУ: ночью были перехвачены 45 из 53 российских БПЛА

Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 02 августа 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 10:28
Генштаб ВСУ: ночью были перехвачены 45 из 53 российских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 2 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 53 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 45 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в пяти локациях и падения обломков еще в двух локациях.

Мир
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