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Мир

После сильнейшего землетрясения на Камчатке активизировались вулканы

Россия
Землетрясения
Извержения вулканов
время публикации: 02 августа 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 08:47
После сильнейшего землетрясения на Камчатке активизировались вулканы
AP Photo/Yury Demyanchuk

На Камчатке активизировались пять вулканов – Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. 2 августа вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до девяти километров, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Спасатели советуют местным жителям и гостям региона "воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 км от их вершины".

30 июля в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Это было сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне за всю историю наблюдений.

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