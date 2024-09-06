Хантер Байден, сын президента США, признал свою вину в деле о неуплате налогов

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признал свою вину по всем девяти пунктам обвинения в деле о неуплате налогов. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил телеканал CNN.

Федеральный суд центрального округа Калифорнии соберется 16 декабря для вынесения приговора. Таким образом, следующее заседание суда состоится уже после президентских выборов в США.

В сообщении отмечается, что признание было сделано в качестве "одностороннего шага", а не в рамках сделки с прокуратурой. "Мы были потрясены так же, как и все остальные в зале суда сегодня утром", – заявил журналистам прокурор Лео Уайз.