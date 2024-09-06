x
06 сентября 2024
|
последняя новость: 16:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 сентября 2024
|
06 сентября 2024
|
последняя новость: 16:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Хантер Байден, сын президента США, признал свою вину в деле о неуплате налогов

время публикации: 06 сентября 2024 г., 00:42 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 00:42
Хантер Байден, сын президента США, признал свою вину в деле о неуплате налогов
AP Photo/Jae C. Hong

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признал свою вину по всем девяти пунктам обвинения в деле о неуплате налогов. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил телеканал CNN.

Федеральный суд центрального округа Калифорнии соберется 16 декабря для вынесения приговора. Таким образом, следующее заседание суда состоится уже после президентских выборов в США.

В сообщении отмечается, что признание было сделано в качестве "одностороннего шага", а не в рамках сделки с прокуратурой. "Мы были потрясены так же, как и все остальные в зале суда сегодня утром", – заявил журналистам прокурор Лео Уайз.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 июня 2024

Сын президента США признан виновным по всем трем пунктам обвинения
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 сентября 2023

Сыну президента США предъявлены обвинения в незаконном владении оружием
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 сентября 2023

Объявлено о начале расследования в рамках процедуры импичмента Байдена
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 20 июня 2023

Сын Байдена признал себя виновным по трем пунктам федерального обвинения