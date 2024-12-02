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Мир

В Швеции предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о терроризме

Исламское государство
время публикации: 02 декабря 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 12:49
В Швеции предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о терроризме
AP Photo/Markus Schreiber

Государственная прокуратура Швеции предъявила обвинительное заключение трем людям, подозреваемым в подготовке теракта и, согласно материалам следствия, связанным с "Исламским государством".

Эти трое, а также еще один человек, обвиняются в принадлежности к террористической организации, сообщает агентство Reuters

. Преступления, которые им инкриминируются произошли между сентябрем 2023 года и мартом 2024 года.

В заявлении прокуратуры отмечается, что подозреваемые были связаны со структурами "Исламского государства" в других странах, прежде всего в Сомали, а также с лицами, которые стали объектом контртеррористических расследований за границей.

Мир
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