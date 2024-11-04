Во Франции начался судебный процесс по делу об убийстве исламистом учителя Самюэля Пати

В Париже начался судебный процесс против восьми обвиняемых в причастности к убийству в 2020 году школьного учителя Самюэеля Пати, который был обезглавлен исламским экстремистом Абдуллой Анзоровым за то, что показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммада.

На скамье подсудимых – двое друзей Анзорова, которые, согласно материалам дела, помогли ему приобрести оружие убийства и добраться до места преступления. Им грозит пожизненное заключение.

Шесть остальных фигурантов дела, среди которых одна женщина, подозреваются в подстрекательстве к нападению и агитации в пользу вступления в террористическую группировку "Исламское государство". Им грозят 30 лет тюрьмы.

Напомним, что 16 октября 2020 года учитель истории Самюэль Пати был обезглавлен во дворе колледжа. По словам очевидцев, в момент нападения преступник кричал: "Аллах ахбар!". Совершив преступление, он успел выложить фотографию жертвы в своем "твиттере", дополнив снимок подписью: "Макрон, правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммада".

Известно, что за неделю до этого учитель рассказывал школьникам о свободе слова на примере публикации изданием Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммада. Собираясь показать детям рисунки, педагог предложил мусульманам покинуть класс, так как не хотел расстроить или шокировать их. Тем не менее, действия учителя вызвали бурную реакцию не только среди родителей его учеников, но и в мусульманской городской общине. После урока педагог получил несколько писем с угрозами по электронной почте.

Самюэля Пати убил 18-летний уроженец Москвы Абдула Анзоров, выросший в чеченской семье, перебравшейся во Францию из России по программе для беженцев. Он имел вид на жительство во Франции, действительный до марта 2030 года.

Самюэль Пати стал символом светской Франции, отстаивающей западные ценности. Его именем названо несколько школ, а убийство привело к ужесточению законодательства в отношении исламских радикалов. Согласно опросам, французы продолжают считать главной опасностью терроризм на религиозной почве.