Университет Мичигана запретил деятельность антиизраильской студенческой организации

Университет Мичигана запретил на своей территории деятельность пропалестинской студенческой организации Students Allied for Freedom and Equality, которая призывала к бойкоту Израиля. Запрет останется в силе на протяжении двух лет.

Организация была признана виновной в нарушении университетских стандартов поведения в ходе манифестаций, проходивших в университете весной 2024 года. В частности, была проведена демонстрация у дома ректора. На территории университета был незаконно разбит палаточный лагерь.

Отметим, что после 7 октября 2023 года манифестации в поддержку ХАМАСа прошли во многих высших учебных заведениях США. В общей сложности, полиция арестовала около 3200 участников этих демонстраций.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с антисемитизмом. Он позволит депортировать из США иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских протестах, беспорядках в кампусах, выражавших поддержку ХАМАСу после атак 7 октября.