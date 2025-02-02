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Мир

Университет Мичигана запретил деятельность антиизраильской студенческой организации

США
Антисемитизм
время публикации: 02 февраля 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 14:54
Пропалестинский палаточный лагерь в кампусе Мичиганского университета
AP Photo/Ed White

Университет Мичигана запретил на своей территории деятельность пропалестинской студенческой организации Students Allied for Freedom and Equality, которая призывала к бойкоту Израиля. Запрет останется в силе на протяжении двух лет.

Организация была признана виновной в нарушении университетских стандартов поведения в ходе манифестаций, проходивших в университете весной 2024 года. В частности, была проведена демонстрация у дома ректора. На территории университета был незаконно разбит палаточный лагерь.

Отметим, что после 7 октября 2023 года манифестации в поддержку ХАМАСа прошли во многих высших учебных заведениях США. В общей сложности, полиция арестовала около 3200 участников этих демонстраций.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с антисемитизмом. Он позволит депортировать из США иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских протестах, беспорядках в кампусах, выражавших поддержку ХАМАСу после атак 7 октября.

Мир
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