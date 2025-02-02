Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1075-й день войны

Министерство обороны РФ 2 февраля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных и танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Колодезное, Кисловка, Моначиновка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, реактивная система залпового огня, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Улаклы, Белогоровка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, два автомобиля, реактивная система залпового огня и семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Лысовка, Надеждинка, Шевченко, Успеновка, Андреевка и Котлино Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 515 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселое, Бурлацкое, Разлив, Раздольное, Ровнополь, Новоселка Донецкой Народной Республики и Калиновское Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе одно производства стран НАТО. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Приморское Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 42139 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20997 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21129 орудий полевой артиллерии и минометов, 31127 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми 88800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.