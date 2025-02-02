Зеленский рассказал об уничтожении центрального командного пункта в Курской области

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, что Вооруженные силы Украины уничтожили в Курской области центральный командный пункт российской армии. Потери среди командного состава могут составить десятки человек. Об этом сообщает "Украина 24".

"Это была наша справедливая военная цель, был ракетный удар с нашей стороны, и было применение различных видов оружия, но комплексный удар был нанесен по ним", – сказал президент, отметив, что на КП находились и офицеры из КНДР.

31 января генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении командного пункта российской группировки войск "Курск" в Рыльске Курской области. Согласно заявлению генштаба, это часть системных усилий, направленных против системы управления войсками, чтобы лишить российскую армию управления.