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Мир

Зеленский рассказал об уничтожении центрального командного пункта в Курской области

Война в Украине
Война в России
Владимир Зеленский
время публикации: 02 февраля 2025 г., 21:32 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 21:39
Зеленский рассказал об уничтожении центрального командного пункта в Курской области
AP Photo/Efrem Lukatsky

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, что Вооруженные силы Украины уничтожили в Курской области центральный командный пункт российской армии. Потери среди командного состава могут составить десятки человек. Об этом сообщает "Украина 24".

"Это была наша справедливая военная цель, был ракетный удар с нашей стороны, и было применение различных видов оружия, но комплексный удар был нанесен по ним", – сказал президент, отметив, что на КП находились и офицеры из КНДР.

31 января генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении командного пункта российской группировки войск "Курск" в Рыльске Курской области. Согласно заявлению генштаба, это часть системных усилий, направленных против системы управления войсками, чтобы лишить российскую армию управления.

Мир
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