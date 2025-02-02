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Мир

Десятки людей под завалами в Судже, Россия и Украина обвиняют друг друга

Война в Украине
Война в России
время публикации: 02 февраля 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 11:50
Десятки людей под завалами в Судже, Россия и Украина обвиняют друг друга
Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нанесении удара по городу Суджа, находящемуся в Курской области России, но контролируемому ВСУ. Удар был нанесен по интернату, погибло по меньшей мере четыре человека, 95 оказались под завалами.

"Так воюет Россия. Город Суджа, Курская область, российская территория. Интернат с гражданскими, которые готовились к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание несмотря на то, что там были десятки гражданских", – цитирует политика "Украина-24".

Зеленский отметил, что точно так же российская армия воевала в Чечне и Сирии. "Это государство, которое лишено цивилизованности. И это зло, которое не остановится само по себе. Но если действовать сильно и решительно, даже Россию можно заставить остановиться", – выразил уверенность президент.

В то же время министерство обороны России заявило, что удар был нанесен ВСУ с территории Сумской области Украины. Пресс-служба МО РФ назвала атаку интерната провокацией и военным преступлением. "Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве", – утверждается в заявлении.

Мир
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