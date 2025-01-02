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Мир

В Милане вступил в силу полный запрет курить на улице

Италия
время публикации: 02 января 2025 г., 10:17 | последнее обновление: 02 января 2025 г., 10:24
В Милане вступил в силу полный запрет курить на улице
AP Photo/Kin Cheung

1 января 2025 года в Милане вступил в силу полный запрет на курение в общественных местах, в том числе на улицах. Исключение составляют "изолированные места, в которых обеспечено десятиметровое расстояние от других". Штраф за нарушение составляет 40-240 евро.

Городские власти заявляют, что новая мера направлена на улучшение качества воздуха. "Необходимо защитить здоровье граждан, избежать пассивного курения в общественных местах, где часто бывают и дети", – говорится в заявлении мэрии.

Декрет об улучшении качества воздуха в Милане был принят городским советом в 2020 году. В 2021 году вступил в силу запрет курения в парках и на детских площадках, автобусных остановках и спортивных объектах.

Многие горожане считают подобное ограничение чрезмерным. Торговцы табаком говорят, что их доходы могут снизиться на 30%. Сторонники новой политики заявляют, что права на чистый воздух важнее права на курение.

Мир
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