Председательство в СБ ООН перешло к России, госдепартамент пожелал ей удачи
время публикации: 02 июля 2024 г., 22:25 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 22:25
На брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател не стала комментировать вопрос о председательстве России в СБ ООН и лишь сказала: "Мы желаем им удачи".
Председательство в Совете безопасности ООН перешло к России 1 июля. Глава МИД России Сергей Лавров должен председательствовать на дебатах министерского уровня СБ ООН, которые пройдут 16 и 17 июля в Нью-Йорке.
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