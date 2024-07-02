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Мир

Председательство в СБ ООН перешло к России, госдепартамент пожелал ей удачи

время публикации: 02 июля 2024 г., 22:25 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 22:25
Председательство в СБ ООН перешло к России, госдепартамент пожелал ей удачи
AP Photo/John Minchillo

На брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Ведант Пател не стала комментировать вопрос о председательстве России в СБ ООН и лишь сказала: "Мы желаем им удачи".

Председательство в Совете безопасности ООН перешло к России 1 июля. Глава МИД России Сергей Лавров должен председательствовать на дебатах министерского уровня СБ ООН, которые пройдут 16 и 17 июля в Нью-Йорке.

Мир
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