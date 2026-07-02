Украинцу Сергею Кузнецову предъявлено в Германии обвинение в подрыве "Северного потока"

Федеральная прокуратура Германии предъявила гражданину Украины Сергею Кузнецову. обвинения, связанные с подрывом в сентябре 2022 года трубопровода "Северный поток", по которому осуществлялись поставки российского газа в Европу.

Согласно материалам дела, Сергей вместе с семью сообщниками вывел из строя три из четырех веток расположенного на дне Балтийского моря трубопровода, по которому во время диверсии не осуществлялось поставок газа. Он был командиром яхты "Андромеда", использовавшейся для доставки на место людей и взрывчатки. На яхте выявлены следы гексогена и октогена.

Кузнецов также обвиняется в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что по международным законам является военным преступлением, использовании взрывчатого вещества для организации взрыва и уничтожении инфраструктуры, сообщают германские СМИ.

Сергей, который был задержан в Италии и экстрадирован в Германию, продолжает отвергать все обвинения, однако следователи считают улики очень вескими, среди них – и записи телефонных звонков Кузнецова.

Степень причастности Украины как государства к диверсиям остается неясной. Президент Владимир Зеленский утверждал, что государственные структуры не имеют к ним отношения. Однако, согласно публикациям западным СМИ, приказ об операции отдавал Валерий Залужный, занимавший тогда пост главкома ВСУ.