23 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Германский суд отклонил просьбу подозреваемого в подрыве "Северного потока" украинца об иммунитете

время публикации: 23 января 2026 г., 12:13 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 12:21
Германский суд отклонил просьбу подозреваемого в подрыве "Северного потока" украинца об иммунитете
Guardia Costera Sueca vía AP, archivo

Высший уголовный суд Германии отклонил апелляцию гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в соучастии в подрыве подводного газопровода "Северный поток": он требовал прекратить судебное преследование в отношении него на основании так называемой "привилегии комбатанта" (combatant privilege).

Его адвокат указывал, что на основании международного гуманитарного права, гарантирующего участникам вооруженных сил право законно применять силу и при пленении получать статус военнопленного и иммунитет от уголовного преследования за факт участия в боевых действиях, Сергей К. должен быть освобожден из-под стражи, а судебное разбирательство – прекращено.

Как сообщает DW, Сергей К. обвиняется в соучастии в сговоре: группа зафрахтовала частную яхту, спустилась с аквалангом на глубины Балтийского моря и подорвала участок газопровода в сентябре 2022 года. Затем он добрался до Италии, где был задержан и в конце прошлого года экстрадирован в Германию. Его предполагаемый сообщник укрылся в Польше, которая отказывается его экстрадировать.

Адвокат Сергея К. утверждает, что в соответствии с международным правом его украинский клиент действовал как солдат, атакующий инфраструктуру противника. Однако суд отмел эти доводы: судьи указали, что в результате подрыва газопровода Германии пришлось спешно искать другие поставки топлива, чтобы страна могла пережить зиму в тепле, цены на отопление по всей стране резко выросли. Поэтому, по мнению суда, газопровод является гражданской инфраструктурой, и в связи с этим "привилегия комбатанта" на обвиняемого распространяться не будет.

В прошлом году в своей квартире под Варшавой был арестован Владимир З., также гражданин Украины, подозреваемый в соучастии в подрыве газопровода. Польские власти отказываются выдавать его, несмотря на выданный Германией международный ордер на арест.

