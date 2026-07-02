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Мир

Массовые протесты против нелегалов в ЮАР, более 900 задержанных

Нелегалы
Африка
время публикации: 02 июля 2026 г., 10:02 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 10:10
Массовые протесты против нелегалов в ЮАР, более 900 задержанных
AP Photo/Themba Hadebe

В ЮАР арестованы более 900 участников массовых манифестаций протестов против нелегальной иммиграции, прошедших по всей стране. Как сообщает полиция 108 из 120 демонстраций были мирными, однако в 12 случаях потребовалось их вмешательство.

В Йоханнесбурге был застрелен один человек, еще двое получили огнестрельные ранения. Были случаи разграбления принадлежащих мигрантов лавок. В Дурбане иностранец, решивший, что его пришли убивать, спрыгнул с крыши восьмиэтажного дома.

30 июня истек срок объявленного оппозицией ультиматума, требующего от нелегалов покинуть территорию ЮАР. По всей стране запланированы массовые манифестации с требованием изгнания мигрантов.

В их преддверии президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал манифестантов не брать закон в свои руки и не допустить насилия. "Граждане обоснованно обеспокоены нелегальной иммиграцией и безопасностью границ, нагрузкой на общественный сектор, преступностью, которая эксплуатирует иммиграционную систему. Эти опасения реальны и заслуживают того, чтобы быть услышанными", – сказал он.

"Право на протесты защищены конституцией. Тот факт, что люди могут говорить о том, чем недовольны, – свидетельство прочности нашего демократического строя. Но это не означает права на угрозу общественному порядку, права на вандализм и насилие", – добавил он.

Мир
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