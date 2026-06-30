День протестов против нелегалов в ЮАР, президент Рамафоса заявил о недопустимости погромов

30 июня истекает срок объявленного оппозицией ультиматума, требующего от нелегалов покинуть территорию ЮАР. По всей стране запланированы массовые манифестации с требованием изгнания мигрантов.

В связи с опасностью погромов президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал манифестантов не брать закон в свои руки и не допустить насилия. "Граждане обоснованно обеспокоены нелегальной иммиграцией и безопасностью границ, нагрузкой на общественный сектор, преступностью, которая эксплуатирует иммиграционную систему. Эти опасения реальны и заслуживают того, чтобы быть услышанными", – сказал он.

"Право на протесты защищены конституцией. Тот факт, что люди могут говорить о том, чем недовольны, – свидетельство прочности нашего демократического строя. Но это не означает права на угрозу общественному порядку, права на вандализм и насилие", – добавил он.

В последнее время в ЮАР участились волнения против нелегалов. Их обвиняют в ухудшении экономического положения и росте безработицы. Некоторые государства сообщили об эвакуации своих граждан в связи с нападениями на иностранцев. Среди жертв погромов – два гражданина Мозамбика.