13 марта 2026
Мир

Береговая охрана Швеции взяла на абордаж еще один танкер российского теневого флота

Россия
Швеция
Санкции
время публикации: 13 марта 2026 г., 01:12 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 01:15
Береговая охрана Швеции взяла на абордаж еще один танкер российского теневого флота
Antonia Sehlstedt/Swedish Armed Forces/TT via AP

Береговая охрана Швеции поднялась на борт танкера Sea Owl I, который, по данным властей, шел под ложным флагом в шведских территориальных водах. Это уже второй подобный случай за неделю: ранее, 7 марта, шведские власти сообщили об аресте судна Caffa, также заподозренного в использовании ложного флага, сообщает Reuters.

По данным шведской береговой охраны, Sea Owl I шел под флагом Коморских островов, однако есть основания полагать, что этот флаг был фиктивным. Судно находится в санкционных списках, в том числе Евросоюза. Замглавы оперативного управления береговой охраны Даниэль Стенлинг заявил, что риски для морской безопасности и окружающей среды слишком высоки, поэтому было принято решение о вмешательстве.

Reuters отмечает, что ранее Sea Owl I использовался для перевозок нефтепродуктов между Россией и Бразилией. Швеция в последние дни усилила контроль над судами, которые связывают с российским "теневым флотом" – сетью старых и слабо застрахованных судов, используемых для обхода санкций.

