В Неваде застрелен израильтянин, полиция утверждает, что убийство было непредумышленным
время публикации: 02 июня 2024 г., 23:32 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 23:32
В прошлую среду в городе Рино, в штате Невада, был убит 38-летний израильтянин Исаия Даян.
Израильский сайт Walla News пишет, что полиция города Рино уже на следующий день после убийства сообщила журналистам, что стрелявший действовал в рамках самозащиты.
Родственники убитого, проживающие в Иерусалиме, заявляют, что он был застрелен человеком, к которому проявил сочувствие, пустив его к себе пожить.
Тело Исаии Даяна доставлено в Израиль для захоронения.
Ссылки по теме