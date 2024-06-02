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В Неваде застрелен израильтянин, полиция утверждает, что убийство было непредумышленным

время публикации: 02 июня 2024 г., 23:32 | последнее обновление: 02 июня 2024 г., 23:32
В Неваде застрелен израильтянин, полиция утверждает, что убийство было непредумышленным
AP Photo/Isaac Brekken

В прошлую среду в городе Рино, в штате Невада, был убит 38-летний израильтянин Исаия Даян.

Израильский сайт Walla News пишет, что полиция города Рино уже на следующий день после убийства сообщила журналистам, что стрелявший действовал в рамках самозащиты.

Родственники убитого, проживающие в Иерусалиме, заявляют, что он был застрелен человеком, к которому проявил сочувствие, пустив его к себе пожить.

Тело Исаии Даяна доставлено в Израиль для захоронения.

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