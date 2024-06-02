В Филадельфии пропалестинские активисты заблокировали дорогу участникам Парада гордости

Издание The Sun сообщило об инциденте, который произошел на ежегодном Параде гордости в Филадельфии, где пропалестинские активисты заблокировали дорогу участникам шествия.

В социальных сетях видео из Филадельфии спровоцировало бурные споры о взглядах членов ЛГБТ-сообщества, большинство из которых в войне Израиля и ХАМАСа, занимают антиизраильские позиции. При этом несогласные с мнением большинства члены сообщества заявляют, что этот инцидент в Филадельфии продемонстрировал, "как к представителям ЛГБТ относятся те, кого они защищают".