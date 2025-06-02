Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1195-й день войны

Минобороны РФ 2 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 245 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петровка, Новый Мир Харьковской области, Волчий Яр, Ямполь, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Никифоровка, Северск, Звановка, Серебрянка, Клебан-Бык, Часов Яр, Щербиновка, Заря, Плещеевка и Резниковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 275 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять складов боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Новоторецкое, Полтавка, Яблоновка, Новониколаевка, Попов Яр, Русин Яр, Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Федоровка, Запорожье, Поддубное Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское, Степовое, Степногорск Запорожской области, Никольское и Понятовка Херсонской области. Противник потерял свыше 80 военнослужащих, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и разведки, а также три склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, а также 316 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 205 вне зоны проведения специальной военной операции".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61008 беспилотных летательных аппаратов, 609 зенитных ракетных комплексов, 23705 танков и других боевых бронированных машин, 1565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25577 орудий полевой артиллерии и минометов, 36350 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 109600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).