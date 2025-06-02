Глава СБУ о спецоперации "Паутина": "Оплеуха по могуществу и террористической сущности России"

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-лейтенант Василий Малюк выступил с заявлением о результатах операции "Паутина" на территории РФ, целями которой была стратегическая авиация России.

Он заявил: СБУ провела историческую спецоперацию в тылу РФ, на четырех военных аэродромах поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди них – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

"Уничтожение вражеских бомбардировщиков – это задача, которую перед нами поставил президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, подготовленной сотрудниками Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что "возмездие неизбежно". СБУ производит и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы", – отметил Малюк.

Глава СБУ возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию "Паутина" более полутора лет, отмечается в сообщении.

В результате дроны СБУ отработали целые сразу на четырех военных аэродромах России – "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

"В общей сложности речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная оплеуха по могуществу и террористической сущности России", – заявил Малюк.

Примерная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долларов США, отметил глава СБУ.

Малюк обратил внимание на то, что спецоперация "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения. Да, сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики. Уже на территории России дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, и дроны полетели поражать определенные цели – российские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели – военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация России, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько Россия будет терроризировать украинцев ракетами и шахедами", – заявил Василий Малюк.

Он поблагодарил всех сотрудников Службы, задействованных в этой исторической спецоперации, подчеркнув, что все ее участники уже давно находятся в Украине.

"Враг думал, что может безнаказанно и бесконечно бомбить Украину и убивать украинцев. Но это не так. Мы будем отвечать на русский террор и уничтожать врага повсюду – на море, в воздухе и на земле. А как надо – получим и из-под земли", – подчеркнул глава СБУ.

Отметим, что почти всё, о чем говорит Малюк, ранее со ссылкой на СБУ публиковалось украинскими СМИ. Однако официальное заявление было опубликовано на следующий день после проведения операции "Паутина".

Независимые военные эксперты отмечают, что по видеозаписям в соцсетях можно подтвердить поражение примерно десяти российских самолетов в ходе этой операции.

Первые спутниковые снимки аэродрома "Белая", опубликованные GEOINT-исследователем Крисом Биггерсом, позволяют говорить о трех уничтоженных и одном поверженном Ту-95, а также о трех или четырех уничтоженных Ту-22м3.

Более точные сведения о результатах операции "Паутина" можно будет получить после публикации спутниковых снимков всех четырех пораженных 1 июня российских авиабаз.