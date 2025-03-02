В воскресенье, 2 марта, в Лондоне проходит саммит, посвященный Украине. В саммите участвуют лидеры Украины, Великобритании, Дании, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и др.

Организатором саммита стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На мероприятии будут обсуждаться вызовы, которые стоят перед Украиной и всей Европой, борьба против российской агрессии и поиски путей к справедливому, устойчивому миру.

По результатам встречи союзники выработают совместный план действий и конкретные шаги для окончания войны справедливым миром и предоставления Украине надежных гарантий безопасности, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Персональный состав участников саммита: президент Украины Владимир Зеленский; премьер-министр Великобритании Кир Стармер; глава правительства Италии Джорджа Мелони; президент Франции Эммануэль Макрон; канцлер Германии Олаф Шольц; премьер Испании Педро Санчес; премьер Польши Дональд Туск; глава правительства Чехии Петр Фиала; генсек NATO Марк Рютте; глава правительства Швеции Ульф Кристерссон; президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен; премьер-министр Канады Джастин Трюдо; министр иностранных дел Турции Хакан Фидан; премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере; глава правительства Дании Метте Фредериксен; премьер Нидерландов Дик Схооф; исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян.