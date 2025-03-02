x
02 марта 2025
|
последняя новость: 10:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 марта 2025
|
02 марта 2025
|
последняя новость: 10:33
02 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Макрон: "Европа выделит Украине сотни миллиардов евро"

время публикации: 02 марта 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 10:33
Макрон: "Европа выделит Украине сотни миллиардов евро"
Nicolas Tucat, Pool Photo via AP

В преддверии европейского саммита, в котором примет участие и президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину и США возобновить диалог, подчеркнув, что поддержка Украины – историческая миссия США.

"Не может быть справедливого и прочного мира, если его цена – отказ от Украины. Подписание соглашения без гарантий для Украины будет означать конец геостратегического влияния США на Россию и Китай, а также другие страны", – заявил Макрон в интервью La Tribune.

Французский президент подчеркнул, что путинская Россия представляет для Европы экзистенциальную опасность. "Агрессивная и вооруженная до зубов Россия проводит террористические операции и кампании дезинформации", – сказал он.

Макрон обещал, что европейские страны предложат Украине план поддержки стоимостью в сотни миллиардов евро. Однако он подчеркнул, что не менее важным вопросом на повестке дня является создание европейской архитектуры безопасности. "Мы строили ее на трансатлантических связях. После прихода к власти Дональда Трампа ситуация изменилась. Рассчитывать нужно на себя", – заявил европейский лидер.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 марта 2025

Премьер-министр Великобритании принял президента Украины в своей резиденции
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 марта 2025

Зеленский прилетел в Лондон для участия в саммите европейских лидеров
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 марта 2025

"Демонстрация разобщенности выгодна диктатору Путину". Реакции на встречу Трампа и Зеленского