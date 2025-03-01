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Мир

Премьер-министр Великобритании принял президента Украины в своей резиденции

Украина
Великобритания
Война в Украине
Владимир Зеленский
время публикации: 01 марта 2025 г., 20:46 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 20:53
Кир Стармер и Владимир Зеленский
AP Photo/Kin Cheung

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретил президента Украины у своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, и обнял его, сообщает ВВС.

Оба политика на этой неделе встречались в Белом доме с Дональдом Трампом, но если Стармера там приняли дружелюбно, то встреча с Зеленским окончилась скандалом.

Стармер тепло приветствовал Владимира Зеленского и повторил в очередной раз, что Великобритания будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Владимир Зеленский ничего не ответил присутствовавшим журналистам, которые громко кричали ему: "Каково ваше послание Дональду Трампу?" и "Можно ли еще спасти сделку?"

Мир
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