"Это чужое": документальные кадры в сериале ФБК "Предатели". Комментарии правообладателей

В апреле-мае 2024 года на YouTube-канале "Алексей Навальный" был показан сериал "Предатели", созданный главой отдела расследований "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Марией Певчих (1, 2, 3). Сериал, в котором, в частности, описываются выборы 1996 года, обогащение и период власти олигархов, а также процесс передачи власти в РФ Владимиру Путину, уже посмотрели миллионы зрителей.

При создании сериала его авторы использовали множество кадров из документальных фильмов ряда режиссеров, в числе которых Виталий Манский, Вера Кричевская, Валерий Балаян. Во второй серии "Предателей" использованы уникальные кадры из документального фильма "Олигархи" израильского режиссера Александра Гентелева (1959-2019) и его видеозаписи, которые он при жизни выкладывал в интернет.

При этом в титрах первых двух серий "Предателей" ни одно из имен авторов использованных ФБК материалов изначально указано не было, а кадры, за редким исключением, не были маркированы. Даже в текстовой версии имя Александра Гентелева после выхода первых двух серий не было названо, хотя в нее был включен фрагмент фильма "Олигархи" с явным указанием копирайта "A.Gentelev". Титры появились только в день выхода третьей серии (1 мая) – после того, как многие комментаторы обратили внимание на отсутствие маркировки и указаний имен авторов – в их числе телережиссер и продюсер Вера Кричевская.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова поговорила с Таней Гентелевой, вдовой Александра Гентелева, и с телережиссером и продюсером Верой Кричевской.

Мария Певчих на обращения нашей редакции не ответила. Также не ответили на наши многочисленные обращения Кира Ярмыш, Дмитрий Волков и еще ряд соратников Певчих по ФБК.

ВЕРА КРИЧЕВСКАЯ

Материалы из ваших документальных фильмов используются в сериале ФБК "Предатели". Знали ли вы заранее об их использовании? Обращались ли к вам создатели фильма?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, я хочу сказать следующее. Я считаю, что Алексей Навальный был зверски убит Владимиром Путиным. Я считаю, что Навальный кровью заплатил и за наши надежды и за то дело, которое делал последние почти 15 лет. И что этот человек до конца моих дней будет в моей памяти. Если я когда-нибудь окажусь в России, что вряд ли произойдет, я обязательно принесу цветы на его могилу.

Что касается моих материалов, то все права на фильм о Собчаке принадлежат Людмиле Нарусовой (вдова Анатолия Собчака – прим. ред). Правда, там есть еще кадры из моего личного петербуржского архива и материалы для фильма о Немцове. Разрешения у меня никто не спрашивал. Я написала тот пост в Facebook, когда увидела кадры Александра Гентелева, на которых почти полностью построена вторая серия. Там есть еще кадры из сериала Сергея Минаева "Девяностые", но самый ценный, а точнее, бесценный материал – это уникальные материалы из архивов Гентелева.

Чем они уникальны?

Камера Гентелева была единственной на инаугурации Ельцина. Но дело не только в этом – там кадры из интервью, которых больше ни у кого не было. Весь Березовский, Чубайс в самолете, Гусинский, который вообще единственный раз в жизни дал интервью и именно Гентелеву. Этот архив однажды окажется в Библиотеке Конгресса, поверьте мне. Без этого архива – нет тех уникальных лет свободы по-русски.

Мы, к сожалению, не можем спросить Гентелева, дал бы он разрешение использовать эти кадры в фильме "Предатели", который является продуктом политической организации. Может и дал бы. А может и нет. Может, продал бы за какие-то деньги. Это частная собственность. Автор может подарить, продать, попросить показать контекст. Или наследники автора, как в случае с Гентелевым.

Дело даже не в том, что в Европе авторское право считается священным – последние десять лет даже в России так уже никто не поступает, это абсолютно невозможно.

В любом случае, эта ситуация с Гентелевым меня глубоко тронула, и я намекнула на это в своем посте. После этого мне позвонила Мария Певчих, и у меня с ней был довольно жесткий разговор. Она мне заявила, что не считает это воровством, что это "некоммерческое использование". Такого понятия не существует, YouTube ФБК монетизируется, политическая организация получает свои политические дивиденды. Даже для образовательных целей, для школьников и студентов контент лицензируется, покупается.

Я сначала думала, что Мария, возможно, действительно не понимает, что это чужое, а чужие вещи брать нельзя. Но когда вышла третья серия, я поняла, что это такой подход, а не ошибка и не случайность. Мария не считает возможным интересоваться правообладателями, так как ее сторонники не очень этим интересуется, фильм "Навальный" гулял по сети незаконно с самого начала. И это мало кого пугало.

Когда в 2021 году я снимала фильм про телеканал "Дождь" F@ck This Job, там в кадре есть секунд десять из расследования ФБК. Я написала Марии письмо и спросила, могу ли я лицензировать этот отрывок и на каких условиях. Она мне ответила, что я могу взять это бесплатно, но напомнила, что надо обязательно упомянуть источник. То есть, она знает, как это делается.

Я понимаю, что может неудобно звонить Нарусовой, правообладательнице материалов третьей серии, даже технически нет возможности заплатить в РФ. Но что касается Гентелева, это Израиль. Мария мне сказала, что не смогла найти его семью и просила контакты. То есть человек, который может найти деньги в любых оффшорах, не может найти режиссера Гентелева.

Почему для вас это так важно? После вашего поста я видела обвинения в ваш адрес в том, что вы, намеренно или нет, наносите удар по ФБК.

Это важно для меня, для человека, который никогда не сомневался в Навальном, даже когда многие сомневались. Это последний продукт ФБК, напрямую связанный с Алексеем. Как говорит Мария, этот проект начали создавать еще при его жизни, и он был в курсе происходящего. То есть, это последнее действие ФБК, имеющее прямое отношение к Алексею. Знаете, лет десять назад, когда он еще вел ЖЖ, он несколько раз использовал скриншот моих постов и каждый раз спрашивал у меня разрешения. Разрешение на перепост каких-то моих глупостей из фейсбука! Очевидно, для него это было нормально.

Мария этим, как я уже теперь понимаю, совершенно осознанным подходом, подкосила лично меня. Мне очень дороги мои чувства к Алексею и к тому, что он делал. И она таким отношением к частной собственности эти чувства оскорбляет.

Почему вы убеждены, что это осознанный подход?

Я могу догадываться, что Мария считает, что цель оправдывает средства, что так можно для правого дела. Ельцина в 1996 году тоже многие выбирали, считая, что это правое дело. Я ей объяснила, чем это чревато. У правообладателей – в данном случае, у Нарусовой, – есть право заблокировать фильм, если она посчитает это необходимым. И я не понимаю, почему Мария все равно принимает такое решение – использовать чужие материалы, тем более кадры семьи Собчак, зная, что Ксения Собчак молчать не станет (об этом уже сказано в публикации в телеграм-канале Ксении Собчак – прим.ред.). Помогает этот неприятный флер делу Навального – борьбе с воровством? Это помогает Собчак, дает ей шанс на редкую правоту. Зачем?

В фильме "Навальный", сопродюсером которого является Мария Певчих, есть один эпизод, дело происходит в немецкой деревне, где Алексей восстанавливал здоровье после отравления. Алексей с Юлей прогуливаются по деревне, Юля просит мужа сорвать ей яблоко, а он ей говорит: "Почему ты считаешь, что его можно сорвать? Это очень российский подход. Если не огорожено и нет полиции, можно сорвать. А на самом деле это частная собственность". Я убеждена, что он говорил это не просто так. И не просто так они оставили эту сцену в монтаже.

ТАНЯ ГЕНТЕЛЕВА

Как вы узнали о том, что материалы, снятые вашим покойным мужем, используются в фильме "Предатели"?

Из фейсбука. Сестра прислала мне ссылку на пост Веры Кричевской, которая пишет о материалах Александра, а потом я увидела уже и посты других людей на эту тему.

Сначала я совершенно растерялась. Я не знаю, как вести себя в такой ситуации. У нас с Сашей два сына, и после его смерти к нам неоднократно обращались по поводу его материалов, и всегда с нами можно было договориться. И при использовании Сашиных материалов всегда указывалось, чьи они. А тут нас даже не поставили в известность. Я не знаю, как это назвать, если не воровством.

Но потом Мария Певчих с вами все-таки связалась?

Да, после этих постов в Facebook Мария написала в Instagram моему младшему сыну и сообщила, что в ее проект вошли материалы его отца, которого она очень уважает. Сын переслал ее письмо мне, и я решила, что если она уже обратилась, то я должна ей ответить. Я написала ей, что меня удивил такой подход, и спросила, почему она к нам не обратилась.

Я так и не получила ответ на этот вопрос. Мария просто написала, что имела право взять материалы Саши "в рамках добросовестного использования". Насколько я понимаю, это не совсем так. Все равно нужно обратиться к авторам или к наследникам. Мы ведь живы.

Что вам ответила Певчих?

Пообещала, что обязательно добавит титры, и сказала, что в текстовом варианте есть все ссылки. Но там был один материал с указанным копирайтом Саши, не в тексте.

Я совершенно не понимала, как вести себя в такой ситуации, и мы с сыновьями решили проконсультироваться с адвокатом. Тот сказал, что имеет место нарушение авторского права, а что касается степени этого нарушения, то нужно обращаться в суд. В суд мы идти не собираемся, мы просто хотели понять ситуацию. Мы никогда с подобным отношением не сталкивались.

Понимаете, это настолько тяжелый труд, настолько тяжело Саше доставались эти съемки… Мы приехали в Израиль в 92-м году, и я прошла с Сашей все эти проекты. Каждый проект делается много лет – подготовка, утверждение, и все еще только до съемок. "Олигархов" он начал снимать в 1996 году, а вышел фильм в 2004-м.

Но и "Наследник", и "Путинские игры", и остальные фильмы – все эти фильмы снимались годами, а подобраться к людям, которых он снимал, было безумно сложно. Это же не то, что Березовский сидит и ждет, пока к нему постучится Гентелев.

Это адский труд, адский. И Саша себя совершенно не щадил. Мне просто все это очень дорого. И то, что его труд вот так использовали, не спросив, не упомянув его, – это непорядочно. Тем более, что эти материалы совершенно уникальны. И мы заплатили за это огромную цену, Саши с нами уже нет.

Примечание редакции NEWSru.co.il: некоторые материалы документалистов, которые использованы командой ФБК при создании сериала "Предатели", открыты для использования, хотя и в подобных ситуациях требуется предварительное согласование и обязательное указание источника. В других случаях есть явное нарушение авторского права. Очевидны двойные стандарты: в своем сериале ФБК заявляет о недопустимости воровства, при этом создатели сериала сочли допустимым использовать чужую собственность без согласования.