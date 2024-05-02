Конгресс США принял закон, признающий нападки на Израиль антисемитизмом

Палата представителей Конгресса США приняла поддержанный обеими партиями проект Закона о борьбе с антисемитизмом. В поддержку законопроекта выступили 320 конгрессменов, против – 91, среди которых 70 демократов и 21 республиканец. Теперь законодательный акт будет рассмотрен Сенатом.

Первоочередная задача нового закона – содействие борьбе с антисемитизмом в учебных заведениях, в том числе в университетских кампусах. Министерство образования должно будет использовать определение антисемитизма, данное Международным альянсом в память о Холокосте.

Согласно этому определению, антисемитизм – это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены на евреев или неевреев и/или их собственность, еврейские общинные учреждения и религиозные объекты. Проявления антисемитизма могут включать нападки на Государство Израиль, задуманное как еврейский коллектив.

"Крайне важно покончить в нашей стране с ненавистью, основанной на антисемитизме. Я благодарен представителям обеих партий и еврейским организациям, которые сказали: "Хватит!"" – заявил инициатор законопроекта, республиканец из штата Нью-Йорк Майк Лоулер.

У нового закона есть противники с обеих сторон. Они утверждают, что он противоречит первой поправке к Конституции, гарантирующей свободу слова, а также не обеспечивают действенную защиту еврейским студентам в университетах.

Представители прогрессивного крыла Демократической партии возмущены, что закон признает антисемитизмом критику Израиля. А радикальная республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что новый закон противоречит христианскому вероучению в том, что касается ответственности евреев за распятие Христа.