x
02 мая 2025
|
последняя новость: 22:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 мая 2025
|
02 мая 2025
|
последняя новость: 22:54
02 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский заявил, что ВСУ продолжают действовать на территории Курской области

Война в Украине
Владимир Зеленский
время публикации: 02 мая 2025 г., 21:38 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 22:35
Зеленский заявил, что ВСУ продолжают действовать на территории Курской области
AP Photo/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы продолжают действовать на территории Курской и Белгородской областей России.

"Несколько раз сегодня докладывал Главком. Особое внимание – ситуации в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении, на некоторых других направлениях. Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей", – сказал Зеленский в вечернем обращении.

Напомним, 26 апреля начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 мая 2025

Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1164-й день войны