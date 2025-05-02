x
02 мая 2025
|
последняя новость: 01:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 мая 2025
|
02 мая 2025
|
последняя новость: 01:52
02 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп выдвинул кандидатуру Майкла Уолтца на пост посла США в ООН

Дональд Трамп
ООН
время публикации: 02 мая 2025 г., 01:52 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 01:57
Трамп выдвинул кандидатуру Майкла Уолтца на пост посла США в ООН
AP Photo/Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп объявил о перестановках в своей администрации: в четверг, 1 мая, он отстранил своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и выдвинул его на пост посла США в ООН. Выполнять обязанности советника по национальной безопасности будет государственный секретарь Марко Рубио, оставаясь при этом главой министерства иностранных дел.

Речь идет о первой значительной перестановке среди высокопоставленных советников Белого дома. Положение Майкла Уолтца пошатнулось после скандала с утечкой информации: он организовал групповой чат в коммерческом мессенджере Signal для обмена сообщениями по подготовке секретной военной операции в Йемене и случайно включил в этот чат журналиста.

Несмотря на это, Трамп сохранил его должность: как сообщает The New York Times, президент не хотел, чтобы его упрекали в том, что он пошел на поводу СМИ, увольняя Уолтца.

Ожидается, что заместитель Уолтца Алекс Вонг также будет отстранен.

Напомним, Майкл Уолтц случайно добавил журналиста в онлайн-чат Signal, где высокопоставленные чиновники администрации Белого дома обсуждали секретные планы удара по йеменским хуситам. Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал в своей статье о том, что узнал об ударах по хуситам за два часа до начала операции.

"Узнал я об этом от министра обороны Пита Хегсета, который мне эти планы прислал – с точной информацией о вооружениях, целях и времени атак. Я полагаю, потребуются объяснения", – написал журналист в опубликованной им статье, отметив, что удалил секретную информацию. В качестве доказательства он опубликовал в своей статье скриншоты из группового чата.

Речь шла о серьезном нарушении протоколов безопасности, которое заключается не только в приглашении не имеющего допуска журналиста в группу, но и в том, что сотрудники администрации использовали мессенджер Signal, считающийся уязвимым. Эксперты назвали происшедшее беспрецедентным.

Когда разгорелся скандал, Дональд Трамп обвинил в произошедшем журналиста, назвав его "подонком". Своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца президент назвал очень хорошим парнем, которому не за что извиняться. "Он продолжит делать свою хорошую работу", – добавил он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 мая 2025

CBS News: Трамп увольняет советника, случайно добавившего журналиста в секретный чат
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 марта 2025

Трамп назвал скандал с утечкой секретной информации "несерьезным сбоем"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 марта 2025

Трамп о главреде Atlantic: "Он подонок"