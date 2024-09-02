Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 922-й день войны

Министерство обороны РФ 2 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 922-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже несколько недель, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

Отчет минобороны РФ по "СВО" начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БпЛА, пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены". Ранее генштаб ВСУ заявлял, что в ночь на 2 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили девять баллистических и 13 крылатых (из 35) российских ракет, а также 20 из 23 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными.

Далее в отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 71-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Харьков и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 12-й бригады "Азов" в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Глушковка, Лозовая Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании. За сутки уничтожены семь полевых складов боеприпасов, три станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 54-й, 117-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Григоровка, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав". В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Скучное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Потери противника составили до 475 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", три пикапа, 152-мм гаубица "Мста-Б" и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 129-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 110 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и 100-мм противотанковую пушку "Рапира". Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое Запорожской области, Токаревка, Берислав Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, 26 реактивных снарядов "Vampire" чешского производства и 30 беспилотных летательных аппаратов".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 641 самолет, 283 вертолета, 30950 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17805 танков и других боевых бронированных машин, 1434 боевые машины реактивных систем залпового огня, 13952 орудия полевой артиллерии и минометов, 25520 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 66500 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).